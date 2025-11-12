Curtea de Conturi confirmă neregulile la Teleradio-Moldova

Raportul Curții de Conturi pentru anii 2023–2024 readuce în centrul atenției scandalul legat de gestionarea fondurilor publice la compania Teleradio-Moldova. Documentul confirmă multiple nereguli financiare și lipsa unui control riguros asupra cheltuielilor instituției, acuzații formulate de ani de zile de opoziția socialistă. Deputata PSRM Adela Răileanu afirmă că auditul „dovedește risipa de bani publici și incompetența conducerii TRM”, iar ceea ce s-a constatat acum „nu mai poate fi ascuns sub preșul guvernării PAS”.

Potrivit deputatei, Partidul Socialiștilor a cerut încă din 2023 efectuarea unui audit complet la Teleradio-Moldova, dar solicitările ar fi fost ignorate de actuala guvernare, care, spune ea, „aplauda conducerea instituției în Parlament în loc să ceară transparență”. Răileanu acuză PAS că a transformat compania publică într-un instrument politic și că a tolerat abuzurile din interior, în timp ce se lăuda cu „reformarea mass-mediei publice”.

Raportul Curții de Conturi confirmă și informațiile privind contracte cu sume disproporționate, cheltuieli nejustificate și lipsa documentației pentru o parte dintre achizițiile făcute în perioada 2023–2024. Auditorii semnalează deficiențe în gestiunea bugetelor, în controlul intern și în administrarea patrimoniului companiei, cerând măsuri urgente pentru remedierea situației.

Reacția socialiștilor marchează reluarea presiunilor politice asupra conducerii Teleradio-Moldova, după ce, în urmă cu câteva luni, Curtea de Conturi identificase nereguli similare privind contractul directorului general, Vlad Țurcanu. Opoziția cere acum sancțiuni concrete și verificări suplimentare din partea Parlamentului, invocând riscul deturnării fondurilor publice.

Deocamdată, guvernarea nu a comentat concluziile auditului. Totuși, specialiștii în domeniul media atrag atenția că rezultatele Curții de Conturi indică probleme sistemice de management la TRM și necesitatea unei reforme reale, nu doar declarative. Cazul ar putea deveni un nou test de transparență pentru Guvernul Munteanu și pentru instituțiile de control din subordinea sa.