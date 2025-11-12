Scumpirile lovesc în lanț: de la bilete și facturi, până la pâine și pește

Republica Moldova traversează o nouă perioadă de scumpiri accentuate, care afectează direct buzunarele oamenilor. Potrivit primarului capitalei, Ion Ceban, valul de majorări se extinde aproape zilnic, de la transport și servicii publice până la alimentele de bază. „Din primăvara viitoare, biletele pentru transportul rutier de persoane se vor scumpi cu până la 20%, iar șoferii vor achita suplimentar o taxă nouă pentru folosirea drumurilor și deținerea automobilului”, a avertizat edilul, criticând politica economică a Guvernului.

Ceban a semnalat și creșteri semnificative ale tarifelor pentru serviciile Agenției Servicii Publice. Înregistrarea căsătoriei va costa până la 9100 de lei în regim de urgență, iar un divorț – 900 de lei. În același timp, prețurile din magazine cresc constant: doar în luna octombrie, fructele s-au scumpit cu peste 20%, uleiul de floarea-soarelui cu 15%, iar pâinea cu 4%. În total, produsele alimentare s-au majorat cu 6,8% de la începutul anului, potrivit datelor Biroului Național de Statistică.

Situația nu este mai bună nici la capitolul servicii comunale. În ultimele 12 luni, costurile la gaze, electricitate și încălzire centralizată s-au majorat cu aproape 25%. Până și peștele – un produs considerat odinioară accesibil – a devenit un lux, după ce prețul macroului s-a dublat într-o singură săptămână. În aceste condiții, inflația anuală se apropie de 7%, iar pentru multe familii, supraviețuirea de la o lună la alta a devenit o provocare.

Primarul Chișinăului avertizează că această realitate dură nu mai poate fi ascunsă în spatele discursurilor optimiste ale guvernării. „Oamenii simt că sunt singuri în fața scumpirilor, fără sprijin real, fără soluții. Este nevoie de o politică coerentă, care să crească veniturile și să reducă inegalitățile”, a declarat Ion Ceban, cerând măsuri concrete de protecție socială și economică.

Experții confirmă tendința: deși inflația oficială pare moderată, scumpirile reale din sectoarele esențiale – alimentație, energie, servicii – au un impact devastator asupra puterii de cumpărare. În lipsa unei strategii guvernamentale de sprijin pentru gospodăriile vulnerabile, povara costurilor de trai continuă să apese tot mai greu pe umerii cetățenilor.