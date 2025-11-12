Situație critică în Zaporojie: Armata ucraineană s-a retras din cinci localități

Comandantul suprem al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a declarat marți că situația s-a „înrăutățit semnificativ” în unele părți din sud-estul regiunii Zaporojie, pe fondul luptelor intense cu forțele ruse, relatează Reuters.

„Situația s-a înrăutățit semnificativ în direcțiile Oleksandrivka și Huliapole, unde, folosindu-se de superioritatea numerică în personal și material, inamicul a avansat după lupte intense și a capturat trei așezări”, a scris Sîrski pe Telegram.

El a precizat că rușii și-au intensificat activitatea în regiunea Zaporojie profitând și de condițiile meteorologice – ceață densă – pentru a se infiltra între pozițiile ucrainene.

Marți, Forțele de Apărare din Sud au anunțat retragerea soldaților din pozițiile deținute în apropierea a cinci localități din regiunea Zaporojie, ca urmare a intensificării acțiunilor de asalt ale inamicului, a intensificării focului și în scopul salvării vieții personalului.

„Forțele de apărare ale Ucrainei continuă să acționeze pe principiul apărării active. În condiții dificile, cu un inamic superior numeric, unitățile noastre resping atacurile pe majoritatea direcțiilor și continuă acțiunile de căutare și lovire în anumite zone. În special, în regiunile Kupiansk și Siversk. Inamicul este în prezent cel mai activ în direcția Pokrovsk. Astăzi, aproximativ 40% din lupte au avut loc în această zonă”, a mai informat Sîrski, citat de Ukrainska Pravda.