Bodyguardul Maiei Sandu, șeful SPPS, Vasile Popa și adjunctul său, Vitalie Lupașcu, demiși de președintă

Președinta Maia Sandu a semnat cererile de demisie a șefului Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS), Vasile Popa, și a unuia dintre adjuncți, Vitalie Lupașcu.

Potrivit decretelor,  cererilor de demisie au fost depuse de persoanele în cauză.

Potrivit informațiilor publicare ieri de Telegraph, Vasile Popa, șeful SPPS, s-a dus la Președinție ca să ceară destituirea adjunctului său, Josan, dar a ieșit de acolo cu propria eliberare din funcție și cu cea a lui Vitalie Lupașcu.

Vasile Popa a fost bodyguard al Maiei Sandu. În august 2022, președinta i-a conferit gradul special de colonel.

Pe data de 27 ianuarie 2023, Vasile Popa, directorul adjunct al Serviciului de Protecție și Pază de Stat, a primit gradul special de general-maior.

