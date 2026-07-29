Grigore Gacikevici, fostul președinte al BEM, a fost reținut

Grigore Gacikevici, fostul președinte al Băncii de Economii (BEM), a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), într-un dosar de spălare de bani. Reținerea are loc cu o zi înainte de pronunțarea sentinței într-un alt dosar în care este judecat pentru acordarea unor credite neperformante.

Centrul Național Anticorupție l-a reținut pentru 72 de ore pe fostul conducător al Băncii de Economii, Grigore Gacikevici, într-o cauză penală privind spălarea de bani. Este vorba despre un dosar distinct de cel aflat pe rolul instanței.

Reținerea survine în ajunul pronunțării sentinței în dosarul în care Gacikevici este acuzat, alături de alți patru foști membri ai Comitetului de Creditare al BEM, că în perioada 2005–2012 au aprobat acordarea unor credite neperformante cu încălcarea normelor interne și a regulilor de prudență bancară. Procurorii susțin că aceste acțiuni au provocat un prejudiciu estimat la aproximativ 3 miliarde de lei.

Potrivit acuzării, împrumuturile ar fi fost acordate fără o analiză reală a capacității de rambursare, în baza unor dosare incomplete, fără verificarea corespunzătoare a beneficiarilor și cu garanții insuficient evaluate sau monitorizate. În unele cazuri, fondurile ar fi fost utilizate în alte scopuri decât cele declarate la contractarea creditelor.

În dosarul privind creditele neperformante, procurorii au solicitat o pedeapsă de 15 ani de închisoare pentru Grigore Gacikevici și aplicarea arestului preventiv până la rămânerea definitivă a sentinței. Verdictul urmează să fie pronunțat pe 30 iulie.