Tofan: „Scumpirea gazului este inevitabilă. Cine spune altfel minte”

Tariful la gazele naturale nu poate rămâne la nivelul actual, iar o majorare este inevitabilă. Declarația a fost făcută de premierul Vasile Tofan, care susține că autoritățile pot doar să limiteze impactul scumpirii și să ofere compensații consumatorilor vulnerabili.

Prim-ministrul Vasile Tofan afirmă că tariful la gazele naturale va trebui majorat și că orice afirmație potrivit căreia această scumpire poate fi evitată nu corespunde realității.

„Este evident că tariful la gaz va trebui să fie majorat, mi se pare inevitabil. Eu sunt omul care am promis să zic direct și vreau să spun că oricare persoană care spune că tariful poate să nu fie majorat spune minciuni, nu este această posibilitate. Ceea ce putem face este să îl ridicăm mai puțin, iar familiile, consumatorii vulnerabili, să poată primi compensații ca să acopere această majorare”, a declarat Tofan.

Premierul a menționat că cetățenii au dreptul să protesteze împotriva majorării tarifelor, însă consideră că discuțiile ar trebui să fie axate pe soluții. Potrivit acestuia, o parte din tarif nu poate fi influențată de autorități, însă există posibilități de optimizare în sectoarele de distribuție și furnizare.

Declarațiile au fost făcute în contextul protestelor organizate în ultimele săptămâni împotriva scumpirii gazelor naturale.

Pe 28 iulie, mai multe partide de opoziție au organizat un protest în fața Parlamentului, unde zeci de manifestanți și-au exprimat nemulțumirea față de majorarea tarifelor la gaz.

Anterior, pe 24 iulie, un alt protest a avut loc în fața sediului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), după publicarea proiectului de ajustare a tarifului.

Pe 22 iulie, ANRE a lansat în consultări proiectul privind noul tarif la gazele naturale pentru consumatorii finali, după ce Energocom a solicitat majorarea prețului.

În aceeași zi, directorul interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu, a explicat motivele care au stat la baza solicitării de ajustare a tarifului.

Pe 18 iulie, liderul PSRM, Igor Dodon, a anunțat că opoziția este pregătită să organizeze proteste dacă tariful la gaz va fi majorat până la 21 de lei pentru un metru cub.

Ulterior, Eugeniu Buzatu a comentat declarațiile lui Igor Dodon privind revenirea la achiziționarea gazelor de la Gazprom pentru obținerea unui tarif mai mic, afirmând că prețurile trebuie analizate în contextul actual al pieței și replicând: „Și calul era cândva o rublă”.

La rândul său, Igor Dodon a întrebat dacă „e firesc să ai salariu de 2 mil. lei de la o companie controlată de Gazprom și să fii în Ministerul Energiei, dar e greșit să cauți gaz mai ieftin?”.

Pe 15 iulie, Energocom a depus la ANRE cererea privind ajustarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale.