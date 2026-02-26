Grosu: Reintegrarea va necesita cheltuieli pe care Moldova nu le poate acoperi singură

Reintegrarea regiunii transnistrene va necesita resurse financiare considerabile, pe care Republica Moldova nu le va putea acoperi de una singură. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, care a subliniat necesitatea unui dialog deschis cu Tiraspolul și a atragerii sprijinului internațional.

Igor Grosu a declarat că unul dintre instrumentele de susținere a procesului de reintegrare analizate este crearea unui fond special, care va acumula veniturile fiscale și vamale provenite de la agenții economici de pe malul stâng al Nistrului.

Se preconizează că ulterior la alimentarea acestuia vor fi atrase și fonduri ale partenerilor internaționali, inclusiv cele 60 de milioane de euro pe care Uniunea Europeană le-a propus Tiraspolului în perioada crizei energetice din 2025.

În cadrul emisiunii „Территория Свободы” de la RealitateaTV, președintele Parlamentului a menționat că modelul economic actual al regiunii este nesustenabil și necesită o adaptare treptată la condițiile pieței, inclusiv prin alinierea etapizată a politicilor tarifare.

El a atras atenția și asupra faptului că, în trecut, o parte din produsele fabricate pe malul stâng beneficiau de avantaje pe piață datorită utilizării gazului gratuit, ceea ce permitea agenților economici să practice prețuri de dumping.

Potrivit lui Igor Grosu, în perioada următoare ministerele de profil vor fi consolidate instituțional pentru a acorda o atenție sporită procesului de reintegrare a regiunii transnistrene.