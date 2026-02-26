Moldovenii care vizitează Barcelona vor plăti o taxă de 15 euro pe noapte

Turiștii moldoveni care aleg să viziteze Barcelona vor scoate mai mulți bani din buzunar începând din aprilie, după ce autoritățile din Catalonia au decis dublarea taxei turistice. Noua măsură ar putea ridica tariful până la 15 euro pe noapte, plasând orașul printre destinațiile cu cele mai ridicate taxe din Europa.

Parlamentul regional catalan a aprobat o lege care prevede creșterea taxei pentru oaspeții hotelurilor, de la actualul interval de 5–7,5 euro pe noapte la un nivel cuprins între 10 și 15 euro, în funcție de categoria unității de cazare.

Astfel, pentru un cuplu care petrece două nopți într-un hotel de patru stele – categorie ce reprezintă aproape jumătate din oferta hotelieră a orașului – costul suplimentar ar putea ajunge la 45,6 euro. În cazul hotelurilor de cinci stele, taxa va putea urca până la 15 euro pe persoană, pe noapte. Pasagerii navelor de croazieră vor continua să achite aproximativ 6 euro.

Autoritățile susțin că măsura urmărește să reducă presiunea generată de supraturism și să contribuie la finanțarea locuințelor accesibile. Potrivit legii, un sfert din veniturile colectate din taxa turistică vor fi direcționate către soluționarea crizei locuințelor.

Nemulțumirile localnicilor legate de creșterea chiriilor și de extinderea închirierilor pe termen scurt au determinat deja municipalitatea să anunțe interzicerea acestui tip de închiriere din 2028. Până atunci, proprietarii care oferă locuințe turiștilor vor plăti o taxă majorată la 12,5 euro pe noapte, față de 6,25 euro în prezent.

În clasamentul realizat de platforma Holidu pentru 2025, Barcelona ocupa locul 11 în Europa înainte de această majorare, după Amsterdam, unde taxa turistică ajunge la 18,45 euro pe zi – cea mai ridicată de pe continent.

Reprezentanții industriei hoteliere privesc însă cu rezerve noile măsuri. Directorul Asociației Hotelierilor din Barcelona, Manel Casals, a avertizat că o creștere bruscă ar putea afecta atractivitatea orașului, care primește anual circa 15,8 milioane de vizitatori și se află printre primele patru destinații mondiale pentru conferințe. Participanții la astfel de evenimente nu vor fi scutiți de plata noii taxe.