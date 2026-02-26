Maia Sandu începe curățenia în Transnistria: nouă lideri locali, lăsați fără cetățenia Moldovei

Nouă persoane care au deținut sau dețin funcții în structurile regimului separatist din Transnistria au rămas fără cetățenia Republicii Moldova, în urma unui decret semnat de președintele Maia Sandu.

Printre cei vizați se numără și Ruslan Mova, fostul așa-zis ministru de interne al administrației de la Tiraspol.

Ruslan Mova, figură influentă în administrația de la Tiraspol

Ruslan Mova a fost numit în funcția de ministru de interne în 2016, odată cu instalarea lui Vadim Krasnoselski la conducerea regiunii separatiste.

Considerat unul dintre cei mai influenți membri ai executivului transnistrean, Mova a fost demis în 2021.

La momentul respectiv nu au fost anunțate oficial motivele schimbării, însă acesta era perceput drept un posibil rival politic al liderului separatist la alegerile prezidențiale din regiune.

Pe listă, foști oficiali din justiție și legislativ

Decretul prezidențial îi vizează și pe alți membri ai administrației separatiste, printre care Vladislav Juc, fost așa-zis viceministru al justiției, dar și persoane care au ocupat funcții legislative în sovietul suprem de la Tiraspol.

Lista include atât foști, cât și actuali reprezentanți ai structurilor politice din stânga Nistrului.

Decizia, bazată pe sesizarea serviciilor de securitate

Procedura de retragere a cetățeniei a fost inițiată de Agenția Servicii Publice, în urma unei sesizări formulate de Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova.

Autoritățile au invocat existența temeiului legal privind săvârșirea unor fapte grave care prejudiciază interesele statului, inclusiv implicarea în structuri neconstituționale.

Chișinăul: sancțiune pentru subminarea suveranității

Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Stanislav Secrieru, a explicat că retragerea cetățeniei reprezintă o sancțiune pentru exercitarea unor funcții în structuri separatiste, pentru acțiuni de subminare a suveranității și integrității teritoriale și pentru încălcări ale drepturilor cetățenilor.

Potrivit Președinției, aceste activități ar fi fost desfășurate în interesul unui stat străin care încalcă neutralitatea Republicii Moldova și este implicat în războiul de agresiune împotriva Ucrainei.

Autoritățile anunță măsuri ferme în continuare

Administrația prezidențială de la Chișinău subliniază că respectarea suveranității, independenței și integrității teritoriale rămâne un principiu fundamental.

Autoritățile au transmis că vor continua să acționeze ferm, în limitele legii, pentru protejarea ordinii constituționale și a interesului național.