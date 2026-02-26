Cioloș, mesaj pentru fermierii din R. Moldova: Camerele agricole sunt vitale

Camerele agricole trebuie să fie gestionate exclusiv de fermieri, nu de stat sau de partide politice, pentru a-și putea îndeplini eficient rolul de reprezentare și sprijin profesional. Declarația aparține fostului premier al României și fostului comisar european pentru agricultură, Dacian Cioloș, și a fost făcută într-un interviu pentru Moldova 1, în cadrul emisiunii „Eu și Uniunea Europeană”.

Potrivit lui Cioloș, în statele unde funcționează, camerele agricole au două misiuni principale: reprezentarea profesională a tuturor sectoarelor agricole și oferirea de consultanță tehnică, economică și managerială membrilor. În țări precum Franța sau Austria, aceste structuri au o legitimitate publică ridicată și influențează semnificativ politicile agricole.

Referindu-se la experiența României, fostul comisar european a afirmat că dezvoltarea camerelor agricole a fost adesea blocată de interese politice locale. În opinia sa, Republica Moldova are însă șansa de a construi un sistem funcțional, administrat de agricultori și bazat pe reprezentativitate reală.

Cioloș a subliniat că rolul statului ar trebui să se limiteze la adoptarea cadrului legal și la sprijinirea financiară a procesului de lansare, fără a interveni în gestionarea structurilor. Totodată, el a evidențiat importanța camerelor agricole în facilitarea accesului la fonduri europene, prin oferirea de asistență fermierilor atât la depunerea proiectelor, cât și în etapa de implementare.

Fostul premier a avertizat asupra riscului politizării acestor structuri, susținând că legitimitatea lor depinde de alegerea conducerii prin vot de către agricultori. El a încurajat autoritățile și fermierii din Republica Moldova să demareze cât mai curând procesul de creare a camerelor agricole, cu mecanisme clare de transparență și responsabilitate.

Legea privind organizarea camerelor agricole a fost promulgată și publicată în Monitorul Oficial, urmând să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026. Totuși, mai multe asociații din domeniu s-au pronunțat împotriva inițiativei, susținând că noile structuri ar putea afecta întreprinderile mici și mijlocii și ar crește povara financiară asupra fermierilor.

La sfârșitul anului trecut, un grup de deputați ai Partidului Nostru a sesizat Curtea Constituțională, solicitând verificarea constituționalității legii. În replică, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare susține că actul normativ este conform Constituției și practicilor europene.