Scandal în SUA: Presiuni pentru publicarea documentelor care îl vizează pe Trump din dosarul Epstein

Apelurile la transparență s-au intensificat în SUA după ce mai multe publicații au dezvăluit că guvernul a eliminat documente din dosarul cazului Epstein care îl menționau pe Trump, inclusiv unele despre o acuzație de agresiune sexuală asupra unei minore.

„Aceasta este cea mai mare mușamalizare guvernamentală din istoria modernă”, au declarat miercuri aleșii democrați ai puternicei Comitetului pentru Supraveghere al Camerei Reprezentanților. „Cerem răspunsuri”, au adăugat ei pe X.

Postul public de radio NPR a raportat marți că Departamentul de Justiție (DoJ), condus de o fidelă a președintelui republican, a împiedicat publicarea unor documente legate de acuzațiile împotriva lui Donald Trump, conform cărora acesta ar fi agresat sexual o minoră.

Potrivit NPR, mai multe documente referitoare la acuzații împotriva lui Jeffrey Epstein și care îl menționează pe Donald Trump au fost, de asemenea, eliminate din baza de date publică referitoare la infractorul sexual condamnat, care a murit în închisoare în 2019 înainte de un proces.

Democrații acuză o acțiune de mușamalizare

New York Times a relatat apoi miercuri că printre documentele nepublicate se numără note ale poliției federale (FBI) care rezumă interogatorii efectuate în 2019 în legătură cu acuzațiile unei femei. Aceasta s-a prezentat după arestarea finanțistului new-yorkez și a afirmat că a fost agresată sexual cu câteva decenii mai devreme, pe când era minoră, de către Jeffrey Epstein și Donald Trump.

Jurnalul newyorkez afirmă că, dintre cele patru interogatorii efectuate, doar un rezumat – cel care menționează acuzațiile împotriva lui Jeffrey Epstein – a fost făcut public.

Aleșii democrați ai comitetului de supraveghere au afirmat că au anchetat în ultimele săptămâni modul în care FBI a gestionat acuzațiile formulate în 2019 și spun că „pot confirma faptul că Departamentul de Justiție pare să fi reținut în mod ilegal interogatorii ale FBI” cu presupusa victimă.

„Mușamalizarea probelor directe ale unei potențiale agresiuni din partea președintelui Statelor Unite este cea mai gravă infracțiune posibilă în această operațiune de disimulare a Casei Albe”, au acuzat aceștia pe X.

Contactat de AFP, DoJ i-a făcut referire la răspunsul său adresat membrilor democrați pe X. În acest mesaj, Departamentul de Justiție îi îndeamnă să „înceteze să inducă în eroare publicul fabricând indignări din partea bazei lor radicale anti-Trump”.

„NIMIC nu a fost șters”, susține procurorul general, afirmând că doar documentele duplicate ori supuse unei interdicții legale de publicare sau care fac parte dintr-o anchetă federală în curs nu au fost publicate.

Victimele lui Epstein acuză că documentele făcute publice au fost cenzurate

DoJ a publicat pe 30 ianuarie „peste trei milioane de pagini”, parțial cenzurate din dosarul Epstein, afirmând că administrația Trump și-a îndeplinit astfel obligația, impusă de o lege adoptată în noiembrie de către Congres, de a face lumină deplină asupra acestui dosar exploziv din punct de vedere politic.

Însă mai multe dintre victimele lui Jeffrey Epstein sunt indignate de faptul că numeroase documente au fost cenzurate și că nu au fost luate măsuri legale împotriva presupușilor complici ai finanțistului.

Cândva apropiat de Jeffrey Epstein, cu care frecventa aceleași cercuri, Donald Trump a negat întotdeauna că ar fi avut cunoștință de comportamentul său criminal și asigură că s-a despărțit de el cu mult înainte de problemele sale juridice.