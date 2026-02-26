Anularea grațierii lui Șepeli, contestată de Tănase: Este necesară o nouă sentință

Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, afirmă că anularea unui astfel de act nu poate produce efecte juridice. Pentru ca persoana vizată să fie reîncarcerată, a subliniat el, este necesară o nouă sentință de condamnare. Declarațiile constituționalistului vin după ce președinta Maia Sandu a revocat decretul de grațiere emis pe numele lui Nicolae Șepeli.

Juristul Alexandru Tănase consideră că această decizie ar putea crea un precedent periculos, deoarece se recurge la instrumente care, în opinia sa, nu corespund legislației în vigoare.

„Există și o jurisprudență a Curții Constituționale în acest sens care în mod clar stabilește că revocarea unui act care este deja consumat, care a produs efectele, nu produce niciun efect juridic. Așa înțeleg și așa interpretez eu normele dreptului penal. Dar am văzut că este o practică constantă la care s-a mai recurs de-a lungul anilor în câteva situații și de fiecare dată au fost foarte multe critici. Care este problema cu această situație, o persoană a fost grațiată, dar a recidivat. Văd că toată lumea încearcă să se spele de responsabilitate, un membru al comisiei spune că s-a abținut și nu a votat, altul spune că nu a participat. Ceea ce pur și simplu este neserios”, a declarat expertul în drept constituțional, Alexandru Tănase.

Cu toate acestea, miercuri, 25 februarie, ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a declarat că Nicolae Șepeli, considerat principalul suspect în organizarea unor omoruri la comandă în Ucraina și grațiat în 2022, va reveni la executarea pedepsei cu închisoarea după revocarea decretului de grațiere emis de președinta Maia Sandu.

Potrivit oficialului, grațierea este un act constituțional emis în urma unui proces administrativ colectiv care implică mai multe instituții. „Această procedură presupune demersul instituției procuraturii, examinarea dosarului de către Comisia de Grațiere și formularea concluziei. Decretul a fost emis în 2022 în baza recomandării Comisiei de Grațiere, fapt cunoscut de noi toți”, a explicat Vladislav Cojuhari.

Pe 19 februarie 2026, pe fondul descinderilor legate de organizarea omorurilor la comandă în Ucraina, șefa statului Maia Sandu a revocat actul de grațiere emis în 2022 pentru Nicolae Șepeli.

Patru persoane sunt investigate în Republica Moldova într-un caz de tentativă de asasinare a mai multor persoane publice din Ucraina. În Ucraina sunt cercetați penal alți șapte suspecți. Planul a fost coordonat, potrivit anchetatorilor, de serviciile speciale ruse, iar pentru fiecare crimă s-ar fi promis până la 100.000 de dolari, în funcție de importanța țintei.