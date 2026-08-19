Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a demis-o pe șefa adjunctă a Administrației Prezidențiale, Irina Mudra, vizată de perchezițiile procurorilor anticorupție.

Oamenii legii au descins la biroul și domiciliul acesteia în cadrul unei anchete privind legalizarea a 150 de milioane de hrivne obținute ilegal.

Potrivit anchetatorilor, banii au fost folosiți pentru plata cauțiunii unui suspect într-un amplu dosar de corupție în sectorul energetic. Presa ucraineană scrie că ar fi vorba despre fostul ministru al justiției, Gherman Galușcenko.

Procurorii anticorupție din Ucraina au făcut percheziții la Administrația Prezidențială, într-un dosar care vizează o organizație criminală condusă de un deputat și un fost parlamentar, în care ar fi implicată și șefa adjunctă a Administrației Prezidențiale, Irina Mudra.

Ea deține funcția de adjunctă a șefului Administrației Prezidențială din martie 2024. Anterior, în perioada 2022–2024, a fost viceministră a justiției, iar între 2015 și 2022, a ocupat funcții de conducere în cadrul băncii de stat Oșadbank.

Ceilalți suspecți vizați în ancheta Biroului Național Anticorupție și a Procuraturii Specializate Anticorupție sunt deputatul Vadim Stolar, ex-membru al fostului partid pro-rus OPZJ, și fostul deputat Maxim Mikitas, alături de oficiali ai Ministerului Justiției și reprezentanți ai Sens Bank, relatează ZN.UA, care citează surse din organele de drept.

Potrivit presei ucrainene, Vadim Stolar este asociat cu proiecte imobiliare controversate. În 2021, Procuratura Generală a pornit trei dosare penale pe numele său, pentru activități legate de finanțarea terorismului, legalizarea unor bunuri obținute ilegal și evaziune fiscală la scară mare. Acesta a părăsit Ucraina înainte de invazia rusă, dar s-a întors în 2023.

Maxim Mikitas are și el un lung istoric de anchete penale. În 2019 a fost acuzat de însușirea a peste 81 de milioane de grivne din fonduri destinate Gărzii Naționale. El a scăpat de dosar după ce a plătit despăgubiri de 50 de milioane de grivne și a depus mărturie împotriva altor oficiali.

În 2022, procurorii anticorupție l-au acuzat pe Mikitas că ar fi încercat să mituiască, cu 22 de milioane de euro, primarul orașului Dnipro, pentru a obține fără licitație un contract de construcție a metroului local. Ulterior a mai fost vizat și într-un dosar privind însușirea a peste 300 de milioane de grivne din fonduri ale Ministerului Apărării, legate de construcția unor depozite de muniție. Niciunul dintre aceste dosare nu a fost soluționat până în prezent.