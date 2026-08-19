Politică

Deputatul Nicolae Margarint, despre protestul profesorilor: Merită salarii decente

Photo of Timpul.md Timpul.md19 august 2026
0 0

Deputatul Partidului Nostru Nicolae Margarint și-a exprimat susținerea față de profesorii și angajații din sistemul educațional care au protestat astăzi, 19 august, în fața Guvernului. Parlamentarul susține că autoritățile trebuie să-și respecte angajamentul privind majorarea salariilor începând cu 1 septembrie.

Nicolae Margarint, membru al Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie, a participat la manifestația organizată de sindicatele din educație.

„Astăzi suntem alături de profesorii care au ieșit în stradă pentru a cere ceea ce li s-a promis: salarii mai mari începând cu 1 septembrie. Educația nu poate fi construită pe promisiuni amânate. Profesorii merită salarii decente și condiții mai bune de lucru”, a declarat deputatul.

Parlamentarul a transmis și un mesaj de apreciere cadrelor didactice pentru activitatea acestora.

„Respect pentru munca pe care o fac în fiecare zi”, a adăugat Margarint.

Angajații din sistemul educației și științei au ieșit astăzi la protest, cerând autorităților respectarea angajamentelor asumate față de sector, inclusiv majorarea salariilor începând cu 1 septembrie.

Sindicaliștii solicită, de asemenea, venituri care să reflecte importanța muncii din educație și condiții care să contribuie la atragerea și menținerea personalului calificat în sistem.

Cuvinte cheie
Photo of Timpul.md Timpul.md19 august 2026
0 0
Photo of Timpul.md

Timpul.md

Comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *