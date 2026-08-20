O dronă Shahed 136 a survolat ilegal spațiul aerian al Moldovei

O altă dronă, preliminar de tip Shahed 136 (Geran 2), a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova. Sistemele de supraveghere din dotarea Armatei Naționale au fixat și monitorizat un zbor neautorizat la ora 03:16.

Potrivit Ministerului Apărării, aparatul de zbor a survolat ilegal frontiera de stat din Ucraina, localitatea Cotlovina, regiunea Reni în Republica Moldova, pe direcția satului Etulia, Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia.

„Obiectul zburător de natură militară a părăsit spațiului aerian național la ora 03:22, din direcția satului Etulia spre Ucraina”, notează Ministerul, adăugând că survolarea a avut loc în urma atacurilor aeriene din această noapte ale Federației Ruse asupra Ucrainei.

Amintim că ultimul incident a avut loc pe 17 august curent. Atunci, un aparat de zbor s-a prăbușit într-o zonă aflată la aproximativ trei kilometri de localitatea Talmaza, unde a explodat. În urma impactului, vegetația din apropiere a luat foc.