Benzina și motorina se vând cu porția la Moscova

La Moscova au fost introduse restricții la vânzarea benzinei și motorinei, pe fondul deficitului de combustibili și al cererii în creștere. La stațiile de alimentare Gazprom Neft, șoferii pot cumpăra doar 40 de litri de combustibil, iar în alte rețele, au fost introduse limite de 50 de litri pentru benzină și 60 de litri pentru motorină, relatează publicația The Moscow Times.

Măsurile au fost introduse pe fondul problemelor de aprovizionare cu carburanți, care s-au accentuat în mai multe regiuni ale Rusiei. La unele stații din capitală și regiunea Moscova s-au format cozi, iar șoferii întâmpină dificultăți în găsirea anumitor tipuri de benzină.

Deficitul de carburanți în această regiune se înregistra încă de săptămâna trecută. Benzina cu cifra octanică 95, al cărei preț a ajuns la 120 de ruble pe litru, lipsea din mai multe rețele.

Criza de aprovizionare a cauzat cozi la stațiile de alimentare din mai multe regiuni ale Rusiei și a dus, în unele cazuri, la altercații violente între șoferi. Mai mult, unii cetățeni au început să fie sancționați pentru că și-au exprimat nemulțumirea cu privire la deficitul de combustibil.

Potrivit portalului V1.ru, cinci locuitori din Volgograd au fost reținuți după ce au înregistrat un mesaj video adresat președintelui Comitetului de Investigații al Rusiei, Aleksandr Bastrîkin, în care au reclamat lipsa benzinei și faptul că autoritățile locale își alimentează automobilele cu ajutorul cardurilor de combustibil, în timp ce pentru ceilalți există restricții. Poliția a calificat acțiunea drept manifestație publică neautorizată.

Unul dintre participanți a fost arestat cinci zile pentru nesupunere față de oamenii legii, iar unei alte participante instanța i-a aplicat o amendă de 10 mii de ruble pentru participarea la o acțiune publică neautorizată. Aceeași amendă a fost aplicată și unui locuitor din Perm, care a organizat o manifestație pentru a-și exprima opinia cu privire la lipsa carburanților. Deși acesta a notificat în prealabil autoritățile locale, i s-a întocmit un proces-verbal pentru „agitație ilegală”.

Penuria este cauzată de creșterea sezonieră a cererii concomitent cu scăderea producției la rafinării, pe fondul atacurilor ucrainene cu drone asupra infrastructurii petroliere. Pentru a stabiliza piața internă, autoritățile au restricționat exporturile, au relaxat temporar standardele de calitate și au recurs la importuri de produse petroliere, din Belarus și India.