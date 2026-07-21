Procuratura Anticorupție a închis în opt zile denunțul împotriva lui Radu Marian. Fără audieri, fără urmărire penală, fără explicații

Procuratura Anticorupție a refuzat să primească și să examineze denunțul depus împotriva deputatului PAS Radu Marian în cazul MoldATSA. Decizia a fost luată la 21 iulie, la doar opt zile de la înregistrarea sesizării. Denunțătorul, liderul PNM Dragoș Galbur, a primit o scrisoare de o pagină și o copie a ordonanței. Atât.

Documentul, semnat de procurorul delegat Nicolae Busuioc, confirmă că denunțul nr. 5390/26, înregistrat la 13 iulie, viza „pretinsele acțiuni ilegale săvârșite de Radu Marian”. Ordonanța de refuz a fost emisă în temeiul art. 274 din Codul de procedură penală — norma care permite procurorului să respingă o sesizare înainte de pornirea urmăririi penale, atunci când consideră că fapta nu întrunește elementele unei infracțiuni.

Cu alte cuvinte, Procuratura Anticorupție a decis că nu există nici măcar temei pentru verificări. Din scrisoarea expediată lui Galbur nu rezultă ce acțiuni de control au fost efectuate în cele opt zile și dacă vreo persoană a fost audiată. Radu Marian declara pe 14 iulie, pentru Realitatea, că nu a fost citat de procurori.

Ce cerea denunțul

Galbur a sesizat procuratura pe 13 iulie, invocând posibile fapte de trafic de influență, prevăzute de art. 326 alin. (1) din Codul penal. El cerea să se verifice dacă recomandarea făcută de Radu Marian pentru numirea lui Dumitru Vangheli la conducerea Î.S. „MoldATSA” a fost o simplă referință sau o intervenție cu relevanță penală. Marian a calificat demersul drept „o acțiune de PR politic, o absurditate din punct de vedere legal” și a susținut că a oferit doar „o recomandare de CV”.

Faptele de la baza denunțului nu sunt contestate de nimeni. Marian a recunoscut public că l-a recomandat pe Vangheli, pe care îl cunoaște din copilărie, din cartierul Poșta Veche. Pe 29 iunie, deputatul a demisionat din funcția de președinte al Comisiei economie, buget și finanțe, admițând că scandalul „a lovit în credibilitatea întregii echipe”.

Semne de întrebare

Aceeași Procuratură Anticorupție conduce dosarul penal de abuz în serviciu deschis la MoldATSA, unde CNA a constatat 33 de angajări fără concurs și contracte de două milioane de lei atribuite fără licitație. Scandalul a doborât directorul Vangheli, șeful Agenției Proprietății Publice Roman Cojuhari și, pe 3 iulie, întregul Guvern Munteanu. Vangheli conducea o întreprindere strategică pentru securitatea aeriană a țării cu un CV în care figura o experiență de pilot la Air Canada, negată de compania canadiană.

În acest tablou, singura verigă care leagă numirea lui Vangheli de un politician — recomandarea recunoscută public de Radu Marian — a fost scoasă din discuție în opt zile lucrătoare, incluzând un weekend. Solicitată anterior de presă să spună dacă deputatul figurează în dosarul MoldATSA, Procuratura Anticorupție a refuzat să confirme sau să infirme, invocând secretul urmăririi penale. Acum a refuzat și examinarea denunțului care îl viza direct.

Instituția nu a explicat public motivarea ordonanței. Copia acesteia, pe patru file, a fost expediată doar denunțătorului.

Ce urmează

Potrivit scrisorii procuraturii, ordonanța poate fi contestată la procurorul ierarhic superior, în termen de 15 zile de la data aducerii la cunoștință, conform art. 299¹ din Codul de procedură penală. Galbur nu a anunțat, deocamdată, dacă va ataca refuzul.

Precizare: refuzul în primirea denunțului nu echivalează cu stabilirea nevinovăției sau vinovăției vreunei persoane. Radu Marian neagă orice faptă penală și nu are, la acest moment, vreun statut procesual cunoscut public.