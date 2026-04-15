Maia Sandu, cu flori la sicriul lui Gheorghe Urschi: „Maestrul ne-a făcut cel mai prețios dar, o terapie prin râs”

Președintele Maia Sandu a adus un omagiu lui Gheorghe Urschi, subliniind rolul său de maestru care a transformat umorul într-o putere morală și spirituală, ajutând moldovenii să râdă împreună și să creadă în propriul viitor.

„Gheorghe Urschi a devenit o busolă morală a neamului nostru care ne-a ajutat să nu ne lăsăm striviți de greutăți, dar să râdem de ele.

Maestrul nu râdea de moldoveni, el râdea împreună cu ei, fără răutate, fără superioritate și cu multă compasiune.

Să poți râde când ție greu înseamnă un mare caracter. Să poți face să râde împreună cu tine săli arhipline, sate și orașe înseamnă mai mult decât talent, înseamnă înălțime morală și spirituală. Umorul a fost transformat în puterea de a ne privi cu conștiința trează și de a crede în capacitatea noastră de a ne construi viitorul.

Maestrul Urschi ne-a făcut cel mai prețios dar, o terapie națională prin râs care ne-a unit și ne-a ajutat să credem în noi înșine. Mulțumim maestre”, a spus Maia Sandu.