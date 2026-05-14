Renato Usatîi: „Mii de vagoane au fost scoase din Republica Moldova prin diferite scheme și firme-fantomă. Unde sunt astăzi?”

În cadrul ședinței Parlamentului, președintele fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, a comentat proiectul de lege privind denunțarea Acordului referitor la împărțirea parcurilor de vagoane de marfă și containere ale fostului Minister al Căilor de Comunicații al URSS între statele membre ale Comunității Statelor Independente.

Renato Usatîi a ridicat problema situației patrimoniului feroviar, susținând că din Republica Moldova au fost scoase mii de vagoane încă de la începutul anilor 2000, prin intermediul unor scheme și firme-fantomă.

„Cu toată certitudinea vă informez că au existat mai multe comisii rogatorii și anchete. Ultima pe care am văzut-o, cred că acum aproximativ cinci ani, arăta clar că din Republica Moldova au fost scoase câteva mii de vagoane, prin firme-fantomă și diverse scheme. Eu vă asigur că avem mii de vagoane în afara țării, nu doar câteva. Care este soarta acestor vagoane astăzi? Cineva le-a „spisuit”, cum se spune în popor”, a declarat Renato Usatîi în plenul Parlamentului.

El a mai solicitat ca autoritățile responsabile — Ministerul Infrastructurii și Calea Ferată — să prezinte informații clare privind situația acestor bunuri.

În replică, reprezentanții majorității parlamentare au declarat că prevederile acordului și-au pierdut aplicabilitatea încă din anul 1993, odată cu împărțirea patrimoniului sovietic.

„Tot ceea ce s-a întâmplat după 1993 ține de responsabilitatea autorităților Republicii Moldova”, a declarat deputatul PAS, Adrian Băluțel.

Potrivit acordului din 1993 Republicii Moldova i-au revenit aproximativ 13 mii de vagoane.