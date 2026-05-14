Ioniță: O mașină este de zece ori mai accesibilă în Moldova decât acum 20 de ani

Economistul Veaceslav Ioniță explică că automobilele au devenit de aproximativ zece ori mai accesibile pentru cetățenii R. Moldova comparativ cu situația de acum două decenii, datorită creșterii veniturilor populației.

În cadrul unei emisiuni, expertul a spus că, dacă până în anul 2005 o persoană trebuia să muncească aproximativ 17 ani pentru a-și cumpăra o mașină, în prezent aceeași achiziție poate fi realizată în circa 1,7 ani.

„Mașinile raportate la salariu s-au ieftinit de 10 ori. De fapt, nu mașinile s-au ieftinit, ci veniturile au crescut”, a declarat economistul.

Veaceslav Ioniță a precizat că prețul mediu al unui automobil importat în R. Moldova este în prezent de aproximativ 18.000 de dolari.

Potrivit expertului, accesibilitatea mai mare a automobilelor este determinată în principal de majorarea veniturilor populației în ultimii ani.