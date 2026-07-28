Guvernul limitează exportul de motorină și impune stocuri minime de carburanți

Guvernul a aprobat constituirea unor stocuri minime obligatorii de carburanți, precum și limitarea exportului și reexportului de motorină, pentru a preveni un deficit de produse petroliere pe piața Republicii Moldova. Măsurile fac parte din proiectul privind instituirea stării de alertă la nivel național în sectorul energetic, aprobat marți de Executiv.

Ministerul Energiei invocă riscul apariției unui deficit de carburanți pe piața internă, pe fondul perturbării lanțurilor regionale de aprovizionare, reducerii stocurilor comerciale și creșterii prețurilor pe piețele internaționale.

Proiectul prevede crearea unor stocuri minime obligatorii în Portul Internațional Liber Giurgiulești, de 2.500 de tone de benzină și 7.500 de tone de motorină, destinate exclusiv consumului intern. Totodată, importatorii ar putea beneficia de amânarea temporară a unor obligații financiare, iar exportul și reexportul motorinei ar putea fi limitate pentru asigurarea necesarului pe piața locală.

În nota de fundamentare a proiectului se menționează că piața internațională a petrolului a intrat în iulie într-o perioadă de volatilitate, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Acestea au afectat transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz și Marea Roșie, rute importante pentru comerțul mondial cu țiței și produse petroliere.

Aprovizionarea regională a fost influențată și de atacurile asupra infrastructurii petroliere din bazinul Mării Negre, precum și de suspendarea temporară a operațiunilor la terminalul Novorossiisk. În același timp, sistarea livrărilor de țiței din Kazahstan către Marea Neagră creează dificultăți pentru rafinăria Petromidia din România, principalul furnizor de carburanți pentru Republica Moldova.

Un alt factor este nivelul scăzut al Dunării, care a redus capacitatea de transport fluvial și accesul navelor către Portul Internațional Liber Giurgiulești. Importurile sunt astfel redirecționate spre transportul rutier și feroviar, ceea ce crește costurile logistice și timpul de livrare.

Ministerul Energiei avertizează că Republica Moldova este dependentă de importurile de produse petroliere, iar pentru luna august operatorii economici au contractat doar aproximativ 12 mii de tone de motorină, adică circa 17% din necesarul lunar estimat la 70 de mii de tone. Diferența ar putea provoca un deficit sever în plină campanie agricolă și în sezonul estival.

Potrivit documentului, stocurile comerciale de motorină au scăzut de la un nivel echivalent cu 17,6 zile de consum la sfârșitul lunii iunie, la 6,9 zile de consum la 24 iulie. În aceeași perioadă, ANRE a constatat o creștere a numărului de stații de alimentare fără motorină, ceea ce indică trecerea riscului de aprovizionare într-o fază operațională.

Starea de alertă în sectorul energetic a fost instituită pentru o perioadă de 30 de zile.