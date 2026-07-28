În locul navelor de război, un afiș cu un submarin. Ce a făcut Rusia de Ziua Marinei

Rusia a renunțat să organizeze tradiționala paradă navală la Sankt Petersburg pentru a marca Ziua Marinei ruse, sărbătorită în ultima duminică din iulie. Programul festiv a fost redus considerabil și au lipsit marile atracții ale puterii navale.

Din 2017, festivitățile obișnuite de Ziua Marinei ruse au inclus demonstrații impresionante ale puterii navale ruse, inclusiv o mare paradă a navelor de luptă din flotele din Marea Baltică, Marea Neagră, Marea Nordului și Pacific, la Sankt Petersburg, notează Kyiv Post.

Duminică, pentru al doilea an consecutiv, parada navelor de război de la Sankt Petersburg și Kronstadt a fost anulată.

Now constantly fearing assassination and palace coup at the hands of his own people, the Russian dictator is now forced to celebrate "Navy Day" on a backlot with a giant photo of a submarine. pic.twitter.com/gAuvQnWWce — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) July 26, 2026

În schimb, la sediul Marinei a venit președintele rus Vladimir Putin, care a ținut un discurs cu o teorie revizionistă despre România și Ucraina.

În timpul vizitei lui Putin, a fost montat un afiș uriaș cu imaginea unui submarin, potrivit imaginilor publicate de publicația rusă IZ.RU, preluate de Militarnyi.

Programul de Ziua Marinei s-a mai limitat la concerte, expoziții muzeale și ceremonii comemorative.

Care este motivul

Decizia de a anula parada militară a fost, cel mai probabil, legată de riscul unui atac cu drone ucrainene.

În dimineața zilei de 3 iunie, drone ucrainene au lovit corveta purtătoare de rachete rusă „Boikii” la baza navală Kronstadt din Sankt Petersburg. În momentul atacului, nava se afla în docul Veleșcinski. Nava fusese în revizie programată în februarie 2026.

Tot la începtul lunii iunie, chiar în prima zi a Forumului Economic al Rusiei, Ucraina a lansat un atac masiv cu drone asupra Sankt Petersburgului. Atacul a vizat terminalul petrolier din Sankt Petersburg, învăluind orașul într-un nor de fum negru exact în momentul în care Putin și lideri de afaceri internaționali soseau pentru conferință.