Viitor incert pentru PACCO după refuzul Consiliului Superior al Procurorilor

Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) nu susține lichidarea Procuraturii Anticorupție și a Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, urmate de crearea unei noi structuri care să le înglobeze pe cele două. CSP avertizează că această inițiativă ar putea bloca dosare de rezonanță și ar afecta independența procurorilor, o îngrijorare împărtășită de Comisia de la Veneția și de Direcția Generală pentru Drepturile Omului și Statul de Drept.

Deși la Ministerul Justiției s-a creat un grup de lucru pe acest subiect, soarta inițiativei parlamentare rămâne, deocamdată, incertă.

Dumitru Obadă, președintele CSP: „Noi optăm pentru a menține procuraturile specializate și procurorii specializați prin revizuirea competențelor, prin asigurarea independenței administrative, financiare. Da, tot ce ține de sediu, echipamente, pentru a avea într-adevăr niște procuraturi proactive și viabile.”

Ministrul Justiției a precizat că grupul de lucru continuă să analizeze opinia Comisiei de la Veneția, dar și recomandările procurorilor. El a confirmat că au avut loc mai multe ședințe pe acest subiect, dar s-a abținut să spună care va fi poziția ministerului referitoare la proiect.

Vladislav Cojuhari, ministrul Justiției: „Anume aceasta a fost fundamentul instituirii unui grup de lucru care are rolul de a prelucra recomandările interne și a le transpune într-un cadru legal, astfel încât Republica Moldova, iarăși revenim la integritate, să fie complet asigurată cu toate instrumentele și armele necesare pentru a face față acestui flagel.”

Centrul de Resurse Juridice susține că inițiativa de comasare a Procuraturii Anticorupție și PCCOCS a fost prezentată ca o mare „resetare” a luptei anticorupție și a venit într-un context în care de la Republica Moldova se așteaptă rezultate în cazurile mari de corupție.

Octavian Iachimovschi, care a fost adjunct al procurorului-șef anticorupție, susține că dacă autoritățile nu vor renunța la inițiativă, trebuie să o îmbunătățească semnificativ. Iachimovschi, care a criticat de la bun început proiectul, spune că cel mai sigur scenariu ar fi renunțarea la această idee.

Octavian Iachimovschi, fost adjunct al Procuraturii Anticorupție, jurist CRJM: „Păstrarea și consolidarea accelerată a Procuraturii Anticorupție și PCCOCS prin identificarea unui sediu adecvat și dotarea tehnico-materială a procurorilor anticorupție, dezvoltarea condițiilor de muncă pentru investigații complexe. La fel de importante sunt independența și predictibilitatea financiară pentru un angajament bugetar ca să asigure autonomia reală și capacitatea de planificare.”

Avizul pe marginea proiectului privind crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate a fost adoptat în sesiunea plenară a Comisiei de la Veneția din perioada 12-13 decembrie 2025, la solicitarea președintelui Parlamentului, Igor Grosu. La începutul lunii februarie, anul trecut, proiectul privind crearea PACCO a fost aprobat de Parlament, în prima lectură, în pofida mai multor critici și riscuri semnalate de reprezentanții procuraturilor și experți.