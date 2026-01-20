R. Moldova, cea mai scumpă țară din Europa la achiziția unui apartament

Republica Moldova a intrat într-o zonă de turbulență pe piața imobiliară începând cu trimestrul III al anului 2025, iar această perioadă ar putea dura până în trimestrul II din 2026, susține economistul Veaceslav Ioniță, într-un interviu acordat publicației Ziua.

Potrivit expertului, scăderile de preț care pot apărea pe piață vor fi mai degrabă moderate și de scurtă durată. „Poate fi o ușoară scădere, dar pe o perioadă scurtă. Dacă cineva o prinde în respiro, aceasta este zona de achiziție”, afirmă Ioniță.

El estimează că perioada favorabilă pentru cumpărarea locuințelor se întinde între trimestrul III 2025 și trimestrul II 2026, după care piața se va stabiliza, iar prețurile vor reveni pe creștere, însă într-un ritm mai lent decât majorarea salariilor.

Economistul explică faptul că există o legătură directă între salarii și prețul apartamentelor. În prezent, un metru pătrat de locuință nouă, finisată, costă echivalentul a aproximativ 2–2,2 salarii medii din Chișinău. Salariul mediu în capitală este cu circa 20% mai mare decât media pe țară și se situează în jurul valorii de 900 de euro.

În aceste condiții, pentru achiziția unui apartament de 70 de metri pătrați la prețurile actuale, un cumpărător ar avea nevoie de aproximativ 15 ani de muncă, susține Ioniță. „Din acest punct de vedere, Moldova este cea mai scumpă țară din Europa în raport cu veniturile. Doar în Olanda e mai greu decât la noi”, a declarat economistul.

Prin comparație, în București, efortul financiar necesar pentru procurarea unei locuințe este de circa șapte ani, față de aproximativ 20 de ani în urmă, când erau necesare până la 55 de salarii medii pentru un apartament.

Un alt fenomen important semnalat de Veaceslav Ioniță este schimbarea modului de finanțare a achizițiilor imobiliare. Dacă în trecut creditele ipotecare erau greu accesibile și puțin utilizate, în prezent acestea au devenit o opțiune reală pentru populație. „Dacă înainte aproape nimeni nu cumpăra apartamente prin credit, acum ne apropiem de situația în care jumătate dintre apartamente sunt procurate cu credit”, a menționat economistul.

Mai mult, el estimează că în trimestrul IV din 2025, pe fondul scăderii vânzărilor directe, pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, peste jumătate din apartamentele vândute ar fi fost achiziționate prin credit ipotecar, concluzie care urmează să fie confirmată prin datele oficiale ce vor fi publicate în lunile următoare.