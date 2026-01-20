Peste 350.000 de locuitori din regiunea transnistreană posedă cetățenia R. Moldova

Circa 356.833 din 364.885 de locuitori din regiunea transnistreană posedă cetățenia Republicii Moldova, anunță Biroul politici de reintegrare.

Din totalul persoanelor aflate la evidență în Registrul de stat al populației, 298.851 dețin acte de identitate de uz intern, iar 337.516 pașaport al cetățeanului Republicii Moldova.

Totodată, în evidențele Registrului de stat al populației se regăsesc 8.052 de persoane străine, inclusiv titulari ai permiselor de ședere permanentă și provizorie, apatrizi, refugiați, beneficiari de protecție umanitară, precum și persoane luate în evidență care au intrat în Republica Moldova prin regiunea transnistreană, traversând frontiera de stat moldo-ucraineană.

Autoritățile precizează că majorarea persoanelor luate în evidență se datorează, inclusiv, aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 757/2024, prin care Agenția Servicii Publice a asigurat înregistrarea inițială din oficiu în Registrul de stat al populației a copiilor care nu dețineau acte de identitate, la adresa de domiciliu sau de reședință temporară a mamelor acestora.

„Datele demografice indică o structură echilibrată a populației, cu 172.943 de bărbați și 191.942 de femei. Structura pe vârste relevă o populație preponderent matură, aproximativ 60% având vârste cuprinse între 20 și 59 de ani, în timp ce persoanele de 60 de ani și peste reprezintă circa un sfert din total, proporție semnificativă care confirmă tendința de îmbătrânire demografică”, au mai anunțat reprezentanții Biroului politici de reintegrare, menționând că procesul de documentare a locuitorilor din stânga Nistrului reflectă angajamentul constant al autorităților Republicii Moldova de a facilita reintegrarea acestora în cadrul legal național, prin asigurarea accesului la servicii publice și garantarea drepturilor fundamentale.

Conform Henley Passport Index 2025, pașaportul Republicii Moldova se situează pe locul 44 din 227 de țări, oferind deținătorilor posibilitatea de a călători fără viză sau cu viză la sosire în aproximativ 120 de destinații. De acest beneficiu se bucură inclusiv locuitorii din localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender.