Haos în Parlament? Cuiumju: Legile, votate în aceeași zi în care sunt înregistrate

Deputatul Partidului Nostru Constantin Cuiumju critică modul în care majoritatea PAS promovează proiectele de lege în Parlament, acuzând lipsa unui proces legislativ riguros și transformarea ședințelor comisiilor parlamentare într-o formalitate înainte de votul în plen.

Parlamentarul susține că, în aceeași zi, deputații au fost convocați de două ori la ședința Comisiei economie, buget și finanțe, inclusiv pentru examinarea unor proiecte de lege înregistrate cu doar câteva ore înainte.

„La ora 9:00 am participat la ședința Comisiei economie, buget și finanțe, unde am examinat două proiecte de lege. După aceea a urmat ședința în plen. Iar acum, la ora 15:00, suntem chemați din nou la Comisie pentru a examina proiecte de lege înregistrate abia ieri și chiar astăzi, astfel încât acestea să poată fi votate în plen în aceeași zi”, a declarat Constantin Cuiumju.

Deputatul afirmă că o asemenea practică nu le oferă parlamentarilor timpul necesar pentru a analiza conținutul proiectelor și pentru a evalua impactul acestora.

„Când au reușit deputații să le citească, să le analizeze și să le înțeleagă? Se pare că, pentru majoritatea PAS, acest lucru nici nu mai contează”, a spus Cuiumju.

În opinia sa, adoptarea în regim accelerat a actelor legislative compromite calitatea procesului de legiferare și rolul Parlamentului.

„Legile sunt adoptate pe bandă rulantă, nu printr-un proces legislativ serios”, a conchis deputatul Partidului Nostru.