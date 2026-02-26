Lucrări de reabilitare intensificate pe străzile Chișinăului: Șoferii și pietonii, rugați să manifeste atenție sporită în zonele afectate

Primăria Chișinău anunță că lucrările de reabilitare a drumurilor continuă cu intervenții active pe arterele principale și pe străzile secundare. Autoritățile solicită șoferilor și pietonilor să fie atenți în zonele unde se desfășoară lucrările, pentru a asigura siguranța circulației.

„Intervențiile vor avea loc concomitent în toate sectoarele Capitalei, fiind prioritare arterele principale, urmate de străzile secundare și de căile de acces către instituțiile sociale, precum spitale, școli și grădinițe.

Acțiunile vizează pregătirea și repararea porțiunilor de drum afectate, cu scopul de a asigura siguranța participanților la trafic și menținerea condițiilor optime de circulație.

Primăria Chișinău solicită conducătorilor auto și pietonilor să manifeste atenție sporită în zonele unde se desfășoară lucrări și să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită.

Vă mulțumim pentru înțelegere și cooperare”, se arată în comunicatul emis de Primăria Chișinău.

Pe data de 25 februarie, primarul capitalei, Ion Ceban a adresat un mesaj locuitorilor municipiului Chișinău, anunțând demararea unor intervenții ample pe drumurile din oraș.