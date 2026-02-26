Parlamentul a ținut un minut de reculegere în memoria eroilor războiului de pe Nistru

Deputații Parlamentului au ținut un minut de reculegele în memoria eroilor căzuți în războiul de pe Nistru din 1992.

În debutul ședinței plenare, speakerul Igor Grosu a menționat că rănile acelui război rămân încă deschise în inimele multor familii.

„Luni, 2 martie, se împlinesc 34 de ani de la izbucnirea conflictului armat de pe Nistru. Au trecut mai bine de trei decenii, dar rănile acelui război rămân deschise în inimele multor familii. În toți acești ani, Federația Rusă a continuat să ne dezbine, să ne învrăjbească, dar oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului își doresc aceleași lucruri simple și firești – pace, siguranță, locuri de muncă, dreptate și încredere în ziua de mâine”, a spus el.

În acest sens, a precizat Grosu, clasa politică și cetățenii au datoria să amintească și să construiască punți acolo, unde au fost ridicate ziduri.

Amintim că, conflictul a izbucnit pe 2 martie 1992, la mai puțin de un an de la proclamarea Independenței R. Moldova. Oficial este numit „Războiul pentru apărarea integrității și suveranității Republicii Moldova”, denumit uneori și Războiul ruso-moldovenesc. Potrivit datelor oficiale, în acele lupte au decedat 321 de persoane din localitățile malului drept al Nistrului, iar peste 1000 de alte persoane au fost rănite.