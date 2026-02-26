Moțiunea simplă împotriva politicilor Ministerului Muncii, înregistrată în Parlament

„Nu o facem din confort politic, ci pentru că datele oficiale, rapoartele instituțiilor internaționale și realitatea de zi cu zi a cetățenilor Republicii Moldova demonstrează că acest minister a eșuat în misiunea sa fundamentală – cea de a proteja”, a declarat deputata socialistă, Ala Ursu-Antoci.

Biroul Permanent urmează să stabilească ziua în care ministra se va prezenta în fața deputaților. Adoptarea moțiunii simple necesită votul majorității deputaților prezenți.

Într-o emisiune televizată, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că este pregătită să se prezinte în Parlament, subliniind că domeniul său, care include pensiile și salariile, este unul complex. Ea a precizat că autoritățile au ce spune despre rezultatele guvernării din ultimii patru ani.