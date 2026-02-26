Permisele de conducere moldovenești, recunoscute în Franța din 1 martie

Moldovenii stabiliți în Franța vor putea să-și convertească permisele de conducere începând cu 1 martie. Atunci intră oficial în vigoare acordul moldo-francez în acest sens.

Anunțul a fost făcut în cadrul întrevederii dintre secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Carolina Perebinos, și ambasadoarea Franței la Chișinău, Dominique Waag. Decizia vine după ce partea franceză a finalizat toate procedurile interne necesare.

Oficialii au subliniat că măsura de convertire a permiselor, fără a susține examenele, aduce beneficii directe cetățenilor ambelor state și simplifică viața moldovenilor stabiliți în Franța.

În discuții a fost remarcată și dinamica pozitivă a relațiilor moldo-franceze. Părțile au reconfirmat interesul pentru aprofundarea cooperării bilaterale și pentru lansarea unor noi inițiative comune în acest an.