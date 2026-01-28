Hidrocentrala Dubăsari a reluat producerea de energie după circa o zi de reparații

Hidrocentrala Dubăsari a reluat marți seara producerea de energie electrică, după aproape 24 de ore de la producerea unei avarii. Pe parcurs, stația a avut o funcționare instabilă: după repornirea din noaptea de luni spre marți, producția de energie a fost din nou întreruptă, iar lucrările de reparație au continuat în condiții meteorologice dificile.

În acest context, au fost înregistrate întreruperi locale ale furnizării de electricitate, inclusiv în orașul Râbnița, transmite corespondentul IPN din regiunea transnistreană.

Conform datelor întreprinderii Moldelectrica, marți seara, Hidrocentrala Dubăsari a reluat producerea de energie electrică. Primele informații despre repornirea stației au fost înregistrate în jurul orei 21:31. La momentul actualizării, puterea generată era de aproximativ 11 MW.

Reprezentanții hidrocentralei au declarat pentru presa locală că oprirea a fost cauzată de necesitatea efectuării unor lucrări de reparație pe sectoarele avariate. Echipele au restaurat două linii de transmitere a energiei electrice de 110 kV – „Dubăsari-1 – Hidrocentrala Dubăsari” și „Dubăsari-2 – Hidrocentrala Dubăsari”. Pentru siguranță, zona a fost complet debranșată de la rețea. Lucrările s-au desfășurat în condiții meteorologice dificile.

Marți seara, au fost înregistrate întreruperi în furnizarea energiei electrice în orașul Râbnița, unde aproximativ două mii de consumatori au rămas temporar fără curent electric. De asemenea, au fost deconectate unele puncte termice și noduri pe mai multe străzi ale orașului. Ulterior, alimentarea cu energie electrică a fost restabilită.

Avaria de la Hidrocentrala Dubăsari s-a produs luni seara, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile, iar în urma acesteia stația a oprit complet producția de energie electrică.