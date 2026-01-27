Maia Sandu: Rusia încă folosește regiunea transnistreană împotriva Moldovei

Reglementarea conflictului transnistrean rămâne una dintre principalele provocări pentru Moldova, în contextul în care Rusia încearcă să folosească situația împotriva Republicii.

acest lucru a fost declarat de președintele Maia Sandu, răspunzând întrebărilor în cadrul unei sesiuni a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE).

Șefa statului a subliniat că Republica Moldova rămâne angajată în poziția de soluționare exclusiv pașnică a conflictului. În președinta declară că se iau măsuri în acest sens.

„Au fost luate anumite măsuri. Mai ales în ceea ce privește reintegrarea economică. Vedem un număr tot mai mare de locuitori din regiune care vin să lucreze pe malul drept. Vedem o schimbare majoră în structura comercială a regiunii – 70% din exporturi merg către țările UE. Anterior, Rusia a reprezentat 100%. Au loc schimbări. Dar cel mai mare obstacol în calea reintegrării rămâne prezența ilegală a trupelor rusești. Trebuie să găsim o soluție pașnică la această problemă pentru a continua să mergem mai departe pe problema soluționării”, a spus Maia Sandu.

Șefa statului a subliniat că „Moldova mizează pe sprijinul partenerilor europeni pentru a rezolva problema retragerii trupelor ruse de pe teritoriul său”.