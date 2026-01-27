Trei persoane, găsite moarte sub ruine în Odesa, după atacurile din noaptea trecută

Trei persoane au fost găsite moarte sub ruine în Odesa, după atacurile armatei ruse din noaptea trecută, informează Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale al Ucrainei. Alte 25 de persoane au fost rănite, iar mai multe clădiri au fost grav avariate.

Președintele ucrainean, Vladimir Zelenski, a declarat că, în total, au fost lansate peste 50 de drone rusești, majoritatea dintre acestea fiind direcționate spre zona centrală a Odesei, în apropiere de piața Privoz. El a subliniat că, deși majoritatea dronelor au fost doborâte, au existat și lovituri în oraș, precum și în regiunea Odesa.

Potrivit autorităților ucrainene, echipele de intervenție au finalizat lucrările de salvare a victimelor de sub dărâmături în jurul orei 16:00, fiind antrenați în total 94 de salvatori și 18 unități de tehnică.