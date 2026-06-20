O companie din România va superviza extinderea bd. Mircea cel Bătrân din Chișinău

Proiectul de extindere a bulevardului Mircea cel Bătrân avansează. Primăria Chișinău a semnat cu o companie din România contractul pentru supervizarea lucrărilor din cadrul unui amplu proiect de infrastructură, în valoare de 74,3 milioane de euro, finanțat de BERD. Acesta prevede extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân și modernizarea străzilor Industrială și Mesager.

Compania din România a fost selectată în urma unei licitații internaționale organizate conform procedurilor BERD și va oferi servicii de suport pentru implementarea proiectului și supervizarea lucrărilor pe o perioadă de 48 de luni.

Aceasta va îndeplini rolul de Inginer FIDIC, având responsabilitatea de a monitoriza costurile, termenele de execuție și calitatea lucrărilor, precum și respectarea standardelor de mediu și siguranță. Totodată, va asigura raportarea către instituțiile finanțatoare.

Primarul general Ion Ceban a declarat că, în perioada următoare, urmează să fie semnat contractul de execuție pentru Lotul 1, care vizează extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân. Pentru Lotul 2, care prevede lucrări pe strada Industrială, procedura de licitație este în desfășurare.

Proiectul este finanțat de BERD și face parte din programul municipal de dezvoltare a infrastructurii urbane.