Peste 20 de persoane, arestate în Rusia. FSB acuză Ucraina de recrutări pe Telegram

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat sâmbătă arestarea a peste 20 de persoane, acuzate de amenințări sau implicare în planificarea unor atacuri împotriva conducerii Roskomnadzor, autoritatea rusă de reglementare a comunicațiilor.

Potrivit unui comunicat citat de agențiile locale, FSB susține că serviciile de informații ucrainene ar recruta tineri ruși prin platforme de socializare, inclusiv Telegram, pentru comiterea unor acte extremiste și teroriste.

Forțele de securitate afirmă că, încă din luna aprilie, au fost reținute șapte persoane care ar fi planificat atacuri împotriva unor înalți oficiali ai Roskomnadzor, instituția responsabilă de limitarea accesului la internet în Rusia.

Anunțul vine pe fondul nemulțumirilor tot mai mari provocate de întreruperile accesului la internet și de restricțiile aplicate rețelelor sociale în ultimele luni. Măsurile au stârnit critici în special în rândul tinerilor, dar și din partea unor membri ai Parlamentului, lideri de afaceri și militari.

Potrivit sondajelor, restricțiile privind internetul se numără printre principalele motive ale scăderii popularității președintelui Vladimir Putin și a partidului Kremlinului înaintea alegerilor legislative din 20 septembrie.

Cu toate acestea, Comisia Electorală Centrală a anunțat săptămâna aceasta că, pe durata celor trei zile de vot, autoritățile vor restricționa accesul la internet pentru a asigura siguranța publică, invocând riscul atacurilor cu drone. Argumentul a fost întâmpinat cu scepticism de populație și de mass-media.

În ultimii ani, Poliția rusă a arestat numeroși tineri despre care susține că ar fi fost racolați de Kiev pentru a ataca birouri de recrutare și pentru a comite alte acte de sabotaj în schimbul unor plăți în numerar.