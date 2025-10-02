HWPL: 800 de lideri globali s-au reunit în Coreea de Sud pentru a susține pacea mondială la cea de-a 11-a ediție a Summitului pentru Pace

HWPL: 800 de lideri globali s-au reunit în Coreea de Sud pentru a susține pacea mondială la cea de-a 11-a ediție a Summitului pentru Pace

Cheongju, Coreea de Sud – 18 septembrie 2025 – Peste 800 de lideri politici, religioși, educaționali și civici din întreaga lume s-au reunit în Coreea de Sud pentru a marca 11 ani de la primul Summit Mondial pentru Pace organizat de ONG-ul internațional Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL). Evenimentul din Cheongju, desfășurat între 18 și 19 septembrie sub tema „Uniți pentru pace și îndeplinind împreună datoria umanității”, a fost doar începutul unei serii de manifestări care vor continua în 78 de orașe din lume până la finalul lunii octombrie.

Un efort global pentru o viziune comună: pacea durabilă

De la lansarea sa în 2014, HWPL și-a concentrat eforturile pe soluții concrete pentru prevenirea și rezolvarea conflictelor armate, mizând pe drept internațional, cooperare interreligioasă și educație pentru pace. La această ediție aniversară, organizația a prezentat progresele înregistrate în ultimul an, inclusiv crearea unor modele de parteneriate public–privat pentru integrarea păcii în politicile naționale.

Un punct central pe agendă a fost extinderea sprijinului internațional pentru Declarația pentru Pace și Încetarea Războaielor (DPCW) – un cadru juridic propus de HWPL care promovează interzicerea utilizării forței, prevenirea conflictelor și soluționarea lor prin dialog.

În ultimul an, 17 organisme internaționale și regionale – printre care PARLATINO (Parlamentul Americii Latine și Caraibelor), parlamentele din Paraguay, Republica Dominicană, Sudanul de Sud, precum și guverne locale din Filipine, Mongolia, India, Georgia (SUA), Madagascar și Mali – au adoptat rezoluții de sprijin pentru DPCW.

Vocea Europei de Est: Alexandru Tănase avertizează asupra riscului unui nou război global

În cadrul summitului, Dr. h.c. Alexandru Tănase, fost președinte al Curții Constituționale a Republicii Moldova, a atras atenția asupra pericolului ca actualele conflicte înghețate să escaladeze într-un război mondial:

„Primul și al Doilea Război Mondial au început ca conflicte locale, exact ca cele pe care le vedem azi în Ucraina, Orientul Mijlociu sau Asia de Sud. Aceste conflicte nu sunt rezultatul unor diviziuni naturale, ci al intervențiilor externe și calculelor geopolitice.”

Tănase a pledat pentru o întoarcere la respectarea dreptului internațional și pentru acțiune colectivă în favoarea păcii.

Religie, educație și unitate pentru pace

În sectorul religios, lansarea Comitetului Solidarității Religiilor pentru Pace (SRPC) a fost prezentată ca un pas important. HWPL administrează în prezent 292 de birouri WARP în 132 de țări, oferind platforme pentru dialog interconfesional bazat pe texte sacre.

În educație, Zambia a introdus Educația pentru Pace HWPL în școlile din capitala Lusaka, cu planuri de extindere națională. Mongolia a raportat, la rândul ei, integrarea programului în sistemul de învățământ public și în instituțiile de învățare pe tot parcursul vieții.

„Educația pentru pace ajută la combaterea problemelor precum violarea drepturilor copilului, căsătoriile timpurii sau consumul de droguri. Aduce o schimbare reală în comunitate”, a declarat Ian Miyoba, director de politici educaționale în cadrul Ministerului Educației din Zambia.

Pacea în Peninsulă: Unificarea coreeană prin parteneriat public-privat

O conferință dedicată reunificării pașnice a Coreei a avut loc în cadrul summitului, abordând ideea de „Libera circulație inter-coreeană” și promovând educația pentru unificare. Comitetul Pregătitor pentru Unificarea Pașnică a Peninsulei Coreene, lansat în martie 2025, și-a prezentat planurile de acțiune.

HWPL și un mesaj clar pentru viitor

Președintele HWPL, Lee Manhee, a subliniat importanța acțiunii imediate:

„Dacă nu construim o lume pașnică acum, lăsăm în urmă un viitor marcat de conflicte. Ceea ce trebuie să lăsăm generațiilor viitoare este pacea, nu războiul.”

Seria de evenimente HWPL 2025 continuă în 78 de țări, reunind peste 15.000 de lideri pentru discuții strategice privind construirea unei păci durabile, adaptate contextelor locale. Summitul de la Cheongju a fost doar începutul. Pacea nu mai este un ideal îndepărtat – este o responsabilitate globală.