Ialoveni: Șase localități, sub supraveghere după un focar de pestă porcină

În șase localități din raionul Ialoveni a fost instituită o zonă de supraveghere a pestei porcine africane, după confirmarea virusului la mistreți în fondul forestier din satul Zloți, raionul Cimișlia. Măsura a fost decisă de Comisia pentru Situații Excepționale, care a aprobat un plan de acțiuni și a dispus formarea unor echipe mobile pentru verificarea zonelor de risc și prevenirea extinderii focarului.

În ședința extraordinară din 20 noiembrie, Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a raionului Ialoveni a examinat demersul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), depus după depistarea genomului virusului pestei porcine africane la mistreți din fondul forestier administrat de Î.S. „Silvico-Cinegetică Cimișlia”, în zona satului Zloți. Confirmarea a fost prezentată în raportul de încercări emis pe 18 noiembrie 2025.

În urma analizei situației, CSE Ialoveni a instituit o zonă de supraveghere cu o rază de 10 kilometri, care include localitățile Puhoi, Văratic, Mileștii Noi, Cigîrleni, Cărbuna și comuna Răzeni.

Comisia a aprobat un plan de măsuri pentru prevenirea și combaterea răspândirii virusului, stabilind responsabilități clare pentru instituțiile implicate. Printre acestea se numără formarea unor echipe mobile alcătuite din reprezentanți ai Î.S. „Silvo-Cinegetică Răzeni”, ai Inspecției pentru Protecția Mediului și ai Secției Situații Excepționale Ialoveni.

Echipele vor patrula zonele din apropierea focarului pentru a identifica eventuale cadavre de mistreți, pentru a le neutraliza conform procedurilor și pentru a monitoriza efectivele de vânat din ocoalele silvice afectate. Toate cazurile descoperite vor fi raportate imediat Subdiviziunii Teritoriale ANSA.

Autoritățile îi îndeamnă pe locuitori să manifeste responsabilitate și să anunțe orice caz de mortalitate la porcine, fie în gospodării, fie în zone forestiere. Primarii localităților din zona de supraveghere sunt solicitați să respecte cu strictețe instrucțiunile privind gestionarea riscurilor, având în vedere potențialul impact social și economic al extinderii focarului.