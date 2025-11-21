Nicușor Dan: Descoperirea armamentului la Vama Albița arată că, la nivel local, controalele au funcționat

Președintele României, Nicușor Dan, a comentat incidentul de securitate de la Vama Albița, unde autoritățile au oprit un tir care transporta lansatoare de rachetă și alte arme, venit din Republica Moldova.

„Este nevoie de clarificări despre destinația transportului, motivul trecerii pe teritoriul României și cum a fost descoperit. Descoperirea transportului arată că, la nivel local, controalele au funcționat. Ancheta va continua în colaborare cu partenerii din Republica Moldova, însă nu există informații clare despre o cooperare directă între serviciile de informații din România și Republica Moldova în acest moment”, a declarat Nicușor Dan.

Reamintim că autoritățile române l-au reținut pe șoferul TIR-ului, iar verificările continuă asupra încărcăturii. În camion au fost descoperite 18 sisteme de lansare a rachetelor, opt rachete rusești, un sistem de apărare antiaeriană și resturi de drone. O parte din armament este de proveniență rusească, iar specialiștii analizează dacă printre arme se află și echipamente occidentale.

Conform documentelor care însoțeau marfa, armele, aflate în tranzit prin România, urmau să ajungă în Israel. Descoperirea a declanșat controale suplimentare și anchete pentru a stabili exact proveniența și destinul transportului.