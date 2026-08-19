IGP: Romanowski nu s-ar afla în Moldova, dar Poliția va ajuta Polonia să-l identifice

Nu există date privind aflarea fostului viceministru al Justiției din Polonia, Marcin Romanowski, care este bănuit de corupție și anunțat în căutare, în Republica Moldova. Poliția Națională, totuși, în măsura competențelor, este pregătită să ajute autoritățile de la Varșovia să îl identifice.

Informațiile se conțin într-un răspuns recepționat de redacția Realitatea de la Inspectoratul General al Poliției. Oamenii legii precizează că mențin comunicarea cu responsabilii din Polonia, pentru elucidarea cazului.

„Schimbul operativ de informații va continua, iar instituțiile competente ale Republicii Moldova vor acorda autorităților poloneze, în limitele atribuțiilor și procedurilor prevăzute de legislația națională, sprijinul necesar pentru identificarea și verificarea oricăror informații relevante privind cetățeanul polonez căutat. În cazul în care vor fi disponibile informații oficiale suplimentare, acestea vor putea fi comunicate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind accesul la informațiile de interes public și în limitele competențelor autorității”, se arată în răspunsul recepționat.

Autoritățile poloneze au anunțat miercuri, 12 august, că fostul viceministru al Justiției, Marcin Romanowski, căutat de autoritățile de la Varșovia pentru infracțiuni de corupție, se află în prezent în Transnistria. Autoritățile ar fi recepționat o scrisoare, în care ex-funcționarul afirmă că s-ar afla la Tiraspol.

Biroul Politici de Reintegrare afirmă că are pârghii limitate, pentru a verifica dacă fostul ex-viceministru polonez al Justiției s-ar ascunde în stânga Nistrului, fiind bănuit de autoritățile de la Varșovia de corupție. Reprezentanții autorității au comunicat pentru Realitatea că nu deține informații despre situație și nu a recepționat demersuri oficiale.