Veaceslav Ioniță: Guvernul pierde un miliard de lei din cauza accizării și taxării haotice a produselor cu nicotină

Proiectul politicii bugetar fiscale a provocat nemulțumiri majore în societate, iar Ministerul Finanțelor a fost forțat deja, în urma presiunilor publice uriașe, să renunțe la o serie de propuneri scandaloase, care ar fi putut lovi dur în consumatori și să pună pe pauză întreg proiectul reformei fiscale. Totuși, întrebarea principală rămâne în picioare: de unde poate lua statul bani pentru a acoperi gaura financiară imensă din bugetul de stat?

Expertul economic al IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, a prezentat o analiză în cadrul emisiunii „Contrasens” de la ZIUA, care arată modul în care Guvernul poate aduce la buget, dintr-o „singură lovitură”, cel puțin un miliard de lei, fără să împovăreze și mai mult populația. Este vorba despre valorificarea rezervelor fiscale existente în domeniul produselor cu nicotină.

„Acum la voi oficial o spun, luați-o ca adresare oficială către minister, că dacă ei nu vor ține cont de asta, noi va trebui toată societatea să-i întrebăm cui îi fac ei lobby”, a declarat Ioniță în cadrul emisiunii de la ZIUA.

De unde poate veni încă un miliard?

Potrivit lui Veaceslav Ioniță, în prezent, țigările clasice sunt încă subimpozitate, ceea ce înseamnă că accizele la țigările convenționale rămân relativ mici, comparativ cu multe state europene. Această diferență de preț, potrivit expertului economic, continuă să stimuleze exportul ilicit și contrabanda, iar o majorare suplimentară a accizelor ar putea aduce venituri importante la bugetul de stat, fără a afecta consumatorii care nu fumează.

„Tutunul încălzit este suprataxat, în comparație cu statele UE ”

O altă măsură care reduce încasările la buget este suprataxarea tutunului încălzit. Republica Moldova a ajuns să aibă una dintre cele mai ridicate accize din regiune pentru produsele din tutun încălzit. Rezultatul este previzibil, spune Ioniță: consumatorii cumpără produsele din afara R. Moldova, bugetul pierde venituri, iar comerțul legal este afectat.

„În ultimele ani au apărut țigările astea cu fum încălzit. Și din cauza că noi n-am știu ce să facem și le-am suprataxat, acum toate se aduc de peste hotare și nu se mai vinde nimic. Băi, oameni buni, puneți taxele ca Uniunea Europeană, ca omul să o poată cumpăra de aici, de pe loc, ca să adunăm bani în buget de stat, că acum noi nu colectăm nimic”, a declarat Ioniță.

Pliculețele cu nicotină nu sunt accizate. Ioniță: „E dezastru”

O altă problemă este și faptul că pliculețele cu nicotină, introduse recent pe piața din R. Moldova, încă nu sunt accizate, iar din această cauză bugetul pierde încasări. Aceste produse se extind rapid pe piață, însă în prezent nu sunt supuse accizării comparabile cu alte produse care conțin nicotină. Avem astfel o piață în creștere care practic scapă de sub regimul fiscal aplicat altor produse similare.

„În general, e dezastru. Eu nici nu știam, mi-au spus acum cei care lucrează în sector. Au apărut pliculețele cu nicotină. Oameni buni, Voi știți că la noi ele astea nu se impozitează deloc? Zero acciză. Nu e acces. Zero acces. Cum e posibil să ai un segment întreg de produse de tutun, unde la tine să fie acciza zero”, a mai spus Ioniță.

Expertul economic susține că o reformă coerentă ar trebui să urmărească patru obiective: majorarea accizelor la produsele subimpozitate, introducerea accizelor acolo unde există goluri legislative, eliminarea suprataxării produselor deja impozitate excesiv, armonizarea întregului sistem de accizare a produselor cu nicotină.

„Ce solicităm Guvernului? Scopul nostru este să luăm suplimentar la ceea ce s-a planificat un miliard de lei. Și dacă Guvernul nu vă face lucrul acesta, asta înseamnă că el, distrugând sănătatea oamenilor, pune impozit pe bătrâni, că aceștia folosesc medicamente și face un lucru antieuropean, impozitând medicamentele. Și doi, cum e posibil să ai un segment întreg de produse de tutun, fără acciză? Ăsta în general e cosmic. Ce trebuie de făcut? Să facem ordine acolo la produsele noi care noi le-am suprataxat, să facem ordine la produsele care avem taxa zero, acciza zero, și să facem ordine la acciza aplicată produselor tradiționale. Dacă Republica Moldova are nevoie de încă un miliard de lei, acesta poate fi găsit fără a scumpi medicamentele și fără a pune o povară suplimentară pe produsele alimentare consumate de fiecare familie”, a adăugat Veaceslav Ioniță.

Potrivit estimărilor oficiale, în acest an bugetul de stat va încasa aproximativ 5 miliarde de lei din accizele aplicate produselor din tutun și încă 1,3 miliarde de lei din TVA aferentă acestor produse.