Salariul gigant de la MoldATSA nu e totul. Verișoara Maiei Sandu ar mai fi primit 4 000 de euro lunar la Guvern, dintr-un proiect finanțat de UE

Salariul de 120 de mii de lei la MoldATSA reprezintă doar o parte din veniturile verișoarei Maiei Sandu, Anastasia Taburceanu. Cel puțin asta afirmă liderul Partidului Național Moldovenesc, Dragoș Galbur, care spune că Taburceanu ar fi figurat, din anul 2025, și într-o funcție de comunicator la Cancelaria de Stat, într-un proiect finanțat de Uniunea Europeană, pentru care ar fi primit o remunerație lunară de aproape 4.000 de euro.

Potrivit lui, acest proiect de consultanță viza oferirea de suport tehnic și strategic pentru Centrul pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării (StratCom), care se află în subordinea directă a președintelui Republicii Moldova, adică a verișoarei sale drepte.

Mai mult, potrivit lui Galbur afirmă că, în urma dezvăluirilor făcute în ultimele zile, reprezentanții proiectului ar fi solicitat rezilierea contractului de servicii al Anastasiei Taburceanu, pentru a evita asocierea cu situația creată.

„Astfel, locuind în Slovenia, Anastasia Taburceanu figura în două proiecte ale statului, cu venituri lunare care, potrivit informațiilor noastre, ajungeau la aproximativ 10.000 de euro. În același timp, pentru anul 2025, aceasta a încasat încă aproximativ 600.000 de lei de la Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS), un ONG condus de fostul deputat Vadim Pistrinciuc, apropiat al guvernării PAS, pentru implementarea unui proiect privind prevenirea și combaterea dezinformării și manipulării informaționale”, notează Dragoș Galbur.

„Investigațiile continuă. Pentru că președinta Maia Sandu a declarat că nu cunoaște cu ce se ocupă rudele sale apropiate, considerăm că este de datoria noastră să o informăm”, a conchis Dragoș Galbur.