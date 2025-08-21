Premierul Ilie Bolojan a pornit un adevărat „bombardament” asupra românilor, nu cu arme, ci cu decizii și politici care le distrug speranța și încrederea într-un viitor decent. Sub pretextul „disciplinei fiscale” și al „eficienței bugetare”, guvernul condus de acesta blochează investiții vitale, îngheață proiecte esențiale pentru comunități și împovărează populația cu taxe și scumpiri continue.

Românii nu mai văd luminița de la capătul tunelului: drumuri și spitale promise sunt lăsate în paragină, șantiere abandonate peste noapte, iar educația și sănătatea – domenii cheie pentru orice națiune – sunt sacrificate pe altarul austerității. În același timp, inflația mușcă din veniturile oamenilor, iar costurile vieții devin insuportabile pentru milioane de familii.

Ilie Bolojan nu face altceva decât să prăbușească moral România, cultivând neîncredere, teamă și lipsă de perspectivă. În loc de soluții și investiții care să ridice economia, românii primesc un șir nesfârșit de interdicții, tăieri și promisiuni deșarte.

Această strategie, asemănată de analiști cu un „război psihologic” împotriva propriului popor, riscă să ducă la un colaps social: tinerii își caută salvarea în emigrare, părinții nu mai au resurse pentru a-și întreține copiii, iar pensionarii trăiesc în sărăcie și umilință. În loc să întărească România, guvernarea Bolojan o bombardează din interior, până la prăbușirea morală a unei națiuni întregi.