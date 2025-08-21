Nagacevschi: Astăzi nimeni nu crede că alegerile parlamentare din toamnă vor fi libere

Fadei Nagacevschi este convins că vom avea alegeri parlamentare anticipate, ținând cont cum se poziționează competitorii electorali

PAS nu are capacitatea de a colabora cu cineva, ei nu știu că colaboreze. De asemenea, MAN-ul lui Ion Ceban, la fel nu știe să colaboreze – cine se lipește de Ceban, el încearcă să-l subordoneze. Renato Usatîi, dacă ar simți asemenea jocuri, el primul va pleca dintr-o asemenea construcție. Blocul de stânga este extrem de complexă, ținând cont de componență.

Eu aș prefera ca după alegerile din toamnă, să se facă o coaliție de scurtă durată, pentru a se investi un Guvern de compromis, ca să organizeze alegerile anticipate libere și acceptate de toți și să nu fie gestionate de monopolul PAS. După aceea, lucrurile să între în normalitate.

Astăzi nimeni nu crede că alegerile parlamentare din toamnă vor fi libere, mai declară Fadei Nagacevschi.