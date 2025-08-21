Primul lot de autobuze din Reșița a ajuns la Bălți

La Bălți a ajuns primul lot de autobuze donate de orașul înfrățit Reșița, România. Despre acest lucru a anunțat pe pagina sa de pe rețelele sociale primarul municipiului, Alexandr Petkov, ales din partea Partidului Nostru. Potrivit edilului, se fac toate demersurile necesare pentru ca mijloacele de transport să fie puse cât mai curând în circulație.

„Doresc să felicit toți bălțenii! Primele două autobuze Volvo din Reșița deja au ajuns la Bălți. În perioada imediat următoare vom efectua toate procedurile necesare pentru ca autobuzele să iasă pe rutele urbane.”, a anunțat Alexandr Petkov pe rețele de socializare.

Primarul a adresat mulțumiri omologului său din Reșița, Ioan Popa, pentru sprijinul acordat. În baza acordului de colaborare, Bălți urmează să primească în total 22 de autobuze Volvo cu podea joasă, un set complet de piese de schimb, precum și aproape 6.300 de litri de motorină.

Acordul de înfrățire dintre Bălți și Reșița a fost semnat în ianuarie 2025 și vizează cooperarea în domeniile transportului, infrastructurii, urbanismului, culturii și educației.