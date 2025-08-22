Migrația ilegală explodează la frontierele Republicii Moldova

Migrația ilegală a atins cote alarmante la granițele Republicii Moldova de la începutul războiului din Ucraina. Datele oficiale arată că, doar în primele șase luni ale acestui an, peste o mie de persoane au fost depistate încercând să traverseze ilegal frontiera țării. Fenomenul a devenit o provocare majoră pentru autoritățile de securitate, obligate să își intensifice patrulele și să implementeze tehnologii moderne de supraveghere.

Cele mai multe cazuri au fost raportate în așa-numitele zone de risc, sectoare cunoscute pentru vulnerabilitățile lor, unde contrabandiștii și rețelele de trafic încearcă să profite de terenurile greu accesibile. Pentru a contracara fenomenul, polițiștii de frontieră folosesc drone performante, camere cu termoviziune și câini de serviciu special antrenați, reușind astfel să identifice rapid tentativele de trecere clandestină.

Statistica prezentată de autorități confirmă o realitate îngrijorătoare: aproape 90% dintre persoanele reținute sunt cetățeni ucraineni, fugind de ororile războiului și căutând rute alternative de tranzit spre Uniunea Europeană. Restul sunt migranți din Asia și Orientul Mijlociu, atrași de poziția geografică a Republicii Moldova, considerată o poartă către Vest.

Creșterea bruscă a migrației ilegale a pus presiune pe resursele Poliției de Frontieră, care se confruntă cu o dublă provocare: asigurarea securității naționale și gestionarea fluxurilor umanitare generate de conflictul din Ucraina. În multe cazuri, migranții depistați sunt preluați și cazați temporar în centre speciale, până la clarificarea situației lor juridice.

Specialiștii atrag atenția că fenomenul este direct legat de instabilitatea regională și de rețelele de crimă organizată, care exploatează disperarea celor care fug din calea războiului. Autoritățile de la Chișinău promit intensificarea cooperării cu statele vecine și cu structurile europene, pentru a preveni ca Moldova să devină o rută permanentă a migrației ilegale.