Ilie Bolojan vine la Chișinău. Programul vizitei

Prim-ministrul Ilie Bolojan pleacă, vineri, într-o vizită în Republica Moldova, unde va avea întrevederi cu președinta Maia Sandu și cu prim-ministrul Alexandru Munteanu.

Discuțiile dintre oficialii români și moldoveni se vor axa asupra proiectelor comune și cooperării dintre cele două state, în contextul sprijinului constant pe care Guvernul României în acordă Republicii Moldova.

Premierul Ilie Bolojan va participa, în aceeași zi, la evenimentul „Primării puternice. Localități dezvoltate”, în cadrul căruia va susține o alocțiune și, totodată, va vizita Centrul Educațional Cultural Stăuceni, proiect de dezvoltare locală implementat cu sprijinul Guvernului României, precum și Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”.

De asemenea, premierul Ilie Bolojan și premierul Alexandru Munteanu vor vizita Alianța Franceză în Republica Moldova/Camera de comerț și industrie Franceză în Republica Moldova.

Ilie Bolojan va fi însoțit în această vizită de către șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca.