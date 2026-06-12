Iluzia Tiraspolului se destramă: De ce fug transnistrenii de cetățenia rusă

Cetățenia rusă nu mai tare atât de atractivă în stânga Nistrului. Cel puțin asta au spus mai mulți locuitori din regiunea transnistreană, întâlniți de jurnaliști în satul Varnița, raionul Anenii Noi, unde vin de obicei să-și facă cumpărături.

În timp ce regimul separatist încearcă să vândă iluzia unui interes masiv pentru cetățenia rusă, oamenii se tem că în spatele pașaportului rusesc se ascunde o capcană fatală: înrolarea tinerilor în armata rusă și trimiterea lor direct pe front. Și experții confirmă suspiciunile: miile de cereri anunțate cu fast de Tiraspol sunt doar cifre inventate și propagandă pură.

Echipa TVR Moldova a mers în localitatea Varnița, care se află în apropiere de Tighina, un oraș controlat de structurile separatiste.

Jurnaliștii au vrut să discute cu locuitorii regiunii transnistrene, care fac zilnic naveta în acest sat – fie la cumpărături, fie la muncă. Majoritatea a auzit de anunțul lui Putin privind acordarea privilegiată a cetățeniei ruse celor din stânga Nistrului, doar că lumea nu se prea avântă să ajungă la Consulatul rus.

„- Care e sensul? Primești cetățenia, dar pensie nu, iar pe cei tineri îi vor lua la război. Eu cred că este o provocare, nu cred că le va oferi. Poate doar celor tineri, pentru a-i lua pe front. Este părerea mea. Nu iese nimic bun din asta. Cetățenia e moldovenească a noastră care știm să o învățăm, să o vorbim, dar rusa a fost odată, acum cu rusa nu prea. Eu nu vreau cetățenia rusă”;

„Mă simt bine și în Moldova. Mie nu îmi trebuie. Am cetățenia moldovenească și pe cea românească o să o primesc. Acum și mai ușor poți să o primești dar nu am idee cui îi trebuie, nu are rost să o faci. Eu cred că el face asta pentru a proteja cetățenii care nu sunt nici cu partea moldovenească, nici cu o alta”;

„Să ne protejeze, ca să putem să vorbim liniștit și liber. O să fie mai ușor de călătorit”;

„Eu am pașaport de la Tiraspol, îl fac pe cel moldovenesc. Nu am idee cum, dar îmi va fi mai ușor cu cel rusesc”, spun oamenii.

Experții susțin că cetățenia rusă nu este atractivă pentru cei din regiune – nu le oferă nici libera circulație, nici garanții că nu vor fi înrolați în armata rusă și trimiși direct pe front.

„Aceste cifre nu corespund realității. Nu exclud că ei ar încerca să ia centralizat și să transmită acele date, acele cifre ale pensionarilor din regiune și să încerce să obțină cetățenia Federației Ruse ca să acopere aceste cheltuieli care sunt prevăzute în așa-numitul buget transnistrean. Dacă vorbim de cetățenia Federației Ruse ea nu poate să le ofere ceva palpabil. În Uniunea Europeană nu poți obține circulație liberă, trebuie să ai viză”, a declarat ex-vicepremierul pentru Reintegrare, George Bălan.

„Orice cetățenie fie ea a doua sau a treia cetățenie ea implică și responsabilitatea juridică. Adică statul Republica Moldova nu va putea să oprească tinerii care pot fi înrolați în armata rusească și trimiși pe frontul din Ucraina. Este de fapt o tentativă a Kremlinului de a racola carne de tun pentru războiul din Ucraina”, a menționat expertul asociat pentru Politica Externă IPRE, Daniel Vodă.

Președintele rus Vladimir Putin a semnat, pe 15 mai, un decret care simplifică procedura de obținere a cetățeniei pentru locuitorii din regiunea transnistreană.

Solicitanții eligibili pot fi scutiți de cerințele privind rezidența în Rusia, de testele de istorie și de educație civică și nu sunt obligați să demonstreze cunoașterea limbii ruse.

Potrivit datelor Biroului de Reintegrare al Republicii Moldova, la începutul anului 2026, peste 350.000 de locuitori ai regiunii transnistrene aveau cetățenia Republicii Moldova, din totalul celor de 364.885 de persoane din registrul de stat al populației.