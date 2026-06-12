Sondaj: Majoritatea locuitorilor din stânga Nistrului susțin reintegrarea R. Moldova

Pentru prima dată, peste jumătate dintre locuitorii regiunii transnistrene s-ar pronunța în favoarea reintegrării Republicii Moldova. Cel puțin asta arată un sondaj realizat de Comunitatea Watchdog, iar potrivit cercetării, 53% dintre respondenți ar vota pentru reunificarea țării, în timp ce 35% s-ar opune unui asemenea proces.

Datele indică și o creștere a încrederii în autoritățile constituționale de la Chișinău, concomitent cu diminuarea susținerii pentru instituțiile separatiste din regiune. Expertul Watchdog, Eugen Muravschi, susține că rezultatele reflectă o schimbare de tendință observată în ultimii ani.

„Pentru prima dată sprijinul pentru reintegrarea țării a trecut de cifra de 50% și a crescut cu 8% în ultimii doi ani. Crește sprijinul pentru reintegrarea Republicii Moldova, scade încrederea în autoritățile locale, crește încrederea în autoritățile de la Chișinău și tot mai multă lume este îngrijorată de statutul nerecunoscut al regiunii”, a declarat Muravschi.

Potrivit expertului, problemele economice și energetice cu care s-a confruntat regiunea în ultimii ani au contribuit la schimbarea atitudinii populației față de administrația de la Tiraspol.

„Propaganda nu poate ascunde problemele reale, mai ales după criza energetică, când regiunea a rămas în plină iarnă fără energie și căldură. Au urmat dificultăți economice, salarii plătite în tranșe, concedieri și probleme bugetare. Oamenii înțeleg că situația politică și economică din regiune se îndreaptă într-o direcție greșită și că autoritățile de la Tiraspol nu sunt capabile să gestioneze aceste crize”, a explicat Muravschi.

Sondajul relevă și schimbări în percepția față de liderii politici. Astfel, președintele R. Moldova, Maia Sandu, se bucură de cel mai înalt nivel de încredere în rândul respondenților.

Potrivit datelor prezentate de Watchdog, 25% dintre participanții la sondaj au declarat că președintele Republicii Moldova îi reprezintă într-o măsură mare sau foarte mare, în timp ce doar 18% au oferit același răspuns pentru liderul administrației de la Tiraspol.

Cercetarea arată și o schimbare de percepție față de Federația Rusă. Aproximativ o treime dintre respondenți consideră Rusia o amenințare, iar expertul atribuie această evoluție războiului declanșat de Moscova împotriva Ucrainei.

„Oamenii înțeleg că Rusia este o țară care a pornit un război și nu mai oferă acel sentiment de securitate pe care îl inspira anterior unei părți a populației”, a menționat Eugen Muravschi.

Sondajul a fost realizat în perioada februarie–aprilie 2026 prin chestionare online distribuite în cele cinci raioane din stânga Nistrului.

La cercetare au participat 419 persoane, iar rezultatele au fost verificate suplimentar prin 47 de interviuri față în față realizate în luna martie. Autorii studiului precizează că datele nu sunt ponderate, iar femeile și tinerii sunt subreprezentați în eșantion.