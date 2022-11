Imagini cu impact puternic: Un militar rus coboară din blindant pentru a-și ajuta camarandul rănit. Peste câteva secunde, mașina sare în aer

Pe rețelele sociale a fost publicată o înregistrare video care arată distrugerea a două mașini blindate (vehicule de luptă ale infanteriei) ruse, care sunt lovite precis de către militarii ucraineni din trupele speciale. Imaginile dramatice au fost filmate zilele trecute pe frontul sudic din Ucraina.

Imaginile, filmate din dronă, arată cum două mașini blindate ruse care, după ce fac mai multe manevre pe un câmp, „parchează” în paralel, una lângă alta. După doar câteva secunde, un blindat este lovit în plin și sare în aer.

#Ukraine: Precision fire from Ukrainian SSO (SOF) destroyed two Russian BMD-2 IFV, likely in the South. pic.twitter.com/nNsmNKNpvG

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) November 10, 2022