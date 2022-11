Imagini din satelit: Daune noi la barajul Nova Kahovka de lângă Herson după retragerea Moscovei

Noi daune semnificative aduse barajului major Nova Kahovka din sudul Ucrainei pot fi observate în urma retragerii Rusiei din orașul Herson din apropiere, a anunțat vineri compania de imagini prin satelit Maxar, relatează Reuters.

Maxar a spus că imaginile făcute vineri arată că mai multe poduri care traversează râul Nipru au fost, de asemenea, avariate. Trupele ucrainene au fost întâmpinate de locuitori bucuroși în centrul Hersonului, după ce Rusia a abandonat orașul.

„Imaginile din satelit din această dimineață… dezvăluie noi daune semnificative la mai multe poduri și la barajul Nova Kahovka, ca urmare a retragerii Rusiei din Herson peste râul Nipru”, a spus Maxar într-un comunicat.

New @Maxar 🛰️images reveal „significant” damage to several bridges and a dam near Kherson, where Russian forces retreated this week.

Here: The Nova Kakhovka dam with with what Maxar says are „sections of the northern extent of the dam and sluice gates deliberately destroyed.” pic.twitter.com/a9aE9EKds1

— Ben Watson (@natsecwatson) November 11, 2022